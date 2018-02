Vanek wechselte von Vancouver zu Columbus Blue Jackets

Vier Tage nach Michael Grabner hat auch Thomas Vanek einen neuen Club für die restliche Saison der National Hockey League. Österreichs Stürmerstar ist am Montag, dem letzten Transfertag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga, von den Vancouver Canucks an die Columbus Blue Jackets abgegeben worden. Grabner war am Donnerstag von den New York Rangers an die New Jersey Devils transferiert worden.

SN/APA (GETTY)/Sean M. Haffey Vaneks Tage im Canucks-Dress sind gezählt