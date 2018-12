Van Gerwen deklassiert Anderson und steht im Darts-WM-Finale

Der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen hat mit einer Machtdemonstration den Einzug ins Finale der Darts-WM perfekt gemacht. "The Green Machine" besiegte in der Vorschlussrunde am späten Sonntagabend seinen langjährigen Rivalen Gary Anderson deutlich mit 6:1 und steht damit zum vierten Mal im Endspiel des wichtigsten Turniers des Jahres.

SN/APA/HANS PUNZ Van Gerwen strebt nach seinem dritten Titel