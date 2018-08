Vardy und Cahill traten aus Englands Nationalteam zurück

Jamie Vardy ist aus der englischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Stürmer und Teamkollege von Christian Fuchs bei Leicester City möchte sich in Zukunft auf seine Clubkarriere konzentrieren, sagte er zur Zeitung "Guardian". Sollte England Verletzungsprobleme haben, stehe er aber weiter zur Verfügung, so Vardy. Der 31-Jährige erzielte für England in 26 Länderspielen 7 Tore.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Vardy will wieder uneingeschränkt für Leicester City da sein