Vekic und Martic stehen im Linzer Tennis-Viertelfinale

Die kroatischen Tennisspielerinnen Donna Vekic und Petra Martic haben am Donnerstag bei den mit 259.303 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz das Viertelfinale erreicht. Vekic besiegte Madison Brengle (USA), die Julia Grabher in Runde 1 eliminiert hatte, 6:3,6:1. Martic rang in der Nightsession die Belgierin Alison van Uytvanck mit 6:4,6:7(5),7:6(3) nieder. Die Runde der letzten Acht erreichten auch Anna-Lena Friedsam (GER), Dalma Galfi (HUN) und Clara Tauson (DEN).

Madison Brengle (USA) musste in Linz die Segel streichen

Friedsam bezwang die an Nummer vier gereihte Ukrainerin Anhelina Kalinina 6:3,7:5, Galfi behielt gegen die Deutsche Eva Lys mit 6:4,3:6,6:3 die Oberhand, und Tauson kämpfte sich gegen Camila Giorgi (ITA) in drei Sätzen mit 1:6,6:3,6:4 in die nächste Runde. Im Viertelfinale trifft Vekic nun auf die topgesetzte Maria Sakkari aus Griechenland, Friedsam matcht sich mit Anastasia Potapova (RUS). Galfi bekommt es mit Marketa Vondrousova (CZE) zu tun und Martic mit Tauson.