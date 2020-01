Verbesserte Abwehr und Fabian Posch lassen Österreich hoffen

Nach der Verabschiedung durch den Bundespräsidenten starten Österreichs Handballer gegen Tschechien in die Heim-EM. Teamchef Aleš Pajovič weiß genau, worauf es zum Auftakt ankommt.

Bevor sie am Freitag (18.15 Uhr/live ORF 1) mit dem ersten Gruppenmatch gegen Tschechien in die Europameisterschaft im eigenen Land starten, hatten Österreichs Handballer noch einen letzten hochoffiziellen Termin zu absolvieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen verabschiedete Teamchef Aleš Pajovič und seine 16 Spieler am Donnerstagvormittag in der Hofburg und wünschte ihnen viel Glück für das bevorstehende Großereignis. "Wir sind schon alle sehr gespannt", betonte das Staatsoberhaupt, das von Österreichs Topstar Nikola Bilyk ein Teamtrikot mit der Nummer eins und allen Unterschriften der rot-weiß-roten EM-Spieler überreicht bekam.

Großer Reisestress stand den heimischen Handballern nach der offiziellen Verabschiedung freilich nicht mehr bevor. Bereits am Vortag waren sie vom Trainingscamp in Stockerau ins EURO-Hotel in Wien umgesiedelt. In der Bundeshauptstadt bestreiten sie nun ihre drei Vorrundenspiele. Sollte als eines der zwei besten Teams ihrer Gruppe der Aufstieg gelingen, spielen sie auch die Hauptrunde in Wien.

Dafür benötigen Nikola Bilyk und Co. jedoch eine klare Steigerung gegenüber den Endrundenauftritten der vergangenen beiden Jahre. So war man bei der EM 2018 punktelos ausgeschieden. Bei der WM im Jahr darauf gab es zumindest zwei (letztlich bedeutungslose) Siege über die krassen Außenseiter Saudi-Arabien und Bahrain zu feiern. Unter dem neuen Coach Aleš Pajovič, der Patrekur Jóhannesson nach der enttäuschenden WM abgelöst hat, soll es nun wieder besser laufen.

Der Slowene weiß, wie man erfolgreich eine Europameisterschaft bestreitet. Immerhin hat er es mit seinem Heimatland 2004 bis ins Finale geschafft. Dass es Österreich so weit schafft, ist bei der Vielzahl an europäischen Topteams im Turnier freilich unrealistisch. Das vorrangige Ziel ist es, in die Hauptrunde einzuziehen und dort (getragen vom Heimpublikum) für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.

Der finale Test am Dienstag gegen Deutschland hat die Hoffnungen darauf geschürt. Zwar ging das Match mit 32:28 an den Nachbarn aus dem Norden, doch hielt Österreich gegen das mit Weltklassespielern gespickte Team über weite Strecken gut mit und verlor vor allem wegen der größeren Anzahl an technischen (also vermeidbaren) Fehlern. Besonders stark präsentierte sich dabei Fabian Posch. Der Salzburger spielte am Kreis perfekt mit seinen Rückraumspielern zusammen und war mit acht Treffern Österreichs erfolgreichster Werfer.

"Die Kulisse und Stimmung war schon echt großartig", freute sich Posch über die erhofft starke Unterstützung des Heimpublikums. Dabei waren für das Testspiel nur 5300 Karten aufgelegt worden, bei Österreichs Auftaktmatch am Freitag gegen Tschechien dürfen 10.000 Zuschauer in die Wiener Stadthalle.

Den Gegner schätzt Coach Pajovič nach ausführlichem Videostudium als "ungefähr auf unserem Niveau" ein. Ihre großen Stärken haben die Tschechen seiner Ansicht nach in ihrer Agilität. "Sie sind richtig schnell, gehen oft ins Eins-gegen-eins", sagt der 41-Jährige. Die dafür eingeübte 6:0-Verteidigung zeigte sich schon im Match gegen Deutschland stark verbessert. Nun heißt es noch, die nötige Lockerheit zu finden. "Wir sind natürlich alle ein bisschen nervös", gesteht der Teamchef. "Ich hoffe, dass wir den Druck nicht spüren und einfach mit Spaß spielen."