Vereins-Legende Totti verlässt AS Roma endgültig

Vereins-Legende Francesco Totti verlässt die AS Roma endgültig. Per E-Mail habe er am Montag Präsident James Pallotta über seinen Rücktritt als Funktionär beim italienischen Serie-A-Club informiert, sagte Totti anlässlich einer Pressekonferenz. "Es ist ein Tag, von dem ich gehofft hatte, dass er niemals kommen würde."

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Totti hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht