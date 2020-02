Verena Preiner gewinnt Hallen-Mehrkampf auf der Gugl

Einen ausgezeichneten Start ins Olympiajahr hat die Siebenkampf-WM-Dritte Verena Preiner hingelegt. Beim Gugl Indoor Meeting in Linz siegte die Ebenseerin am Samstag bei einem Dreikampf mit 60 m Hürden, Kugelstoßen und Weitsprung.



Preiner distanzierte die Konkurrenz in allen drei Disziplinen und feierte mit 2808 Punkten einen klaren Sieg. Sie startete mit starken 8,40 Sekunden über 60 Meter Hürden. "Ich bin mit der Zeit extrem zufrieden, ich fühl' mich richtig gut", meinte sie. Auf 14,90 Meter schleuderte sie danach die Kugel: "Das freut mich irrsinnig, endlich konnte ich die Trainingsleistungen umsetzen." Im Weitsprung setzte die 25-Jährige unter dem Jubel des Publikums 6,21 Meter als Bestweite in den Sand. "Daheim kann man sich nichts besseres wünschen. Ich war vorher unsicher, aber jetzt weiß ich, dass ich gut in Form bin. Die Zuschauer waren ein Wahnsinn."

Preiner, die keine ausgewiesene Hallenspezialistin ist, ließ in dem Mini-Mehrkampf auch die aktuelle Weltbeste im Hallen-Fünfkampf hinter sich. Die Belgierin Noor Vidts (Linz-Resultate: 8,65 Sek./12,68 m/5,80 m und 2479 Punkte) wurde hinter der Schweizerin Caroline Agnou (2555) Dritte.

Die Hallensaison endet früher als geplant, da die Indoor-WM in Nanjing (China) abgesagt wurde - eine Folge des grassierenden Corona-Virus. Am 22. Februar steigen die Hallen-Staatsmeisterschaften erneut in Linz. Dort wird auch Ivona Dadic, Österreichs zweite Weltklasse-Siebenkämpferin, einen Wettkampf bestreiten. Nach einem Trainingsblock in Teneriffa prüft die Oberösterreicherin ihre Form im Kugelstoß.

Einen Top-Lauf legte Sprinter Markus Fuchs über 60 Meter hin. In 6,62 verbesserte der Niederösterreicher seine persönliche Bestleistung. Für ihn zählt im Hinblick auf Olympia 2020 in Tokio jedes Resultat. Auch Hallenleistungen fließen mit ein, somit könnte Linz ihn etwas näher an Tokio gebracht haben. Ähnlich ist die Zielsetzung für Andreas Vojta, der mit 7:52,75 Min. Zweiter über 3000 Meter wurde. Mit neuer europäischen Hallenjahresbestleistung von 7:45,57 siegt Elzan Bibic aus Serbien.

Der oberösterreichische Lokalmatador Philipp Kronsteiner wurde mit 15,88 Metern Dritter im Dreisprung hinter Tobia Bocchi (16,37m) und Eduardo Accetta (16,10/beide ITA).

Quelle: SN