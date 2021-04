Verena Preiner über Impfungen: "Wir wollen bei Olympia geschützt sein"

Siebenkämpferin Verena Preiner hofft auf eine baldige Impfung gegen Covid-19. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin erklärt, warum sie sich trotz allem auf Tokio freut und warum sie dort vielleicht anders heißen wird.

Als WM-Dritte von Doha 2019 gehört Siebenkämpferin Verena Preiner zu Österreichs Medaillenkandidatinnen bei Olympia in Tokio. Für die 26-jährige Leichtathletin aus Ebensee hat die intensive Vorbereitung auf die Spiele bereits begonnen.

Bei der Rückkehr vom Trainingslager im sonnigen Belek in der Türkei wurden sie von Kälte und Schnee empfangen. Will man da nicht sofort wieder umkehren? Man freut sich trotzdem, wenn man wieder nach Hause kommt. Wir haben in der Halle trainiert und mittlerweile ist es draußen auch ...