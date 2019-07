Vergne sicherte sich in New York wieder Formel-E-Titel

Jean-Eric Vergne hat seinen Titel in der Formel E als erster Fahrer überhaupt erfolgreich verteidigt. Dem Franzosen genügte am Sonntag im zweiten Rennen des Saisonfinales in New York ein siebenter Rang. Der 29-Jährige setzte sich in der Gesamtwertung 17 Punkte vor dem Schweizer Sebastien Buemi durch, der im letzten Rennen mit Rang drei noch den Sprung auf Gesamt-Rang zwei schaffte.

SN/APA (AFP/Getty)/David Dee Delgad Vergne in Brooklyn