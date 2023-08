Verhaltener Start von Siebenkämpferin Lagger in WM

Sarah Lagger ist mit einer Zeit von 14,21 Sek. über 100 m Hürden in ihren Siebenkampf bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest gestartet. Das ergab nach der ersten Disziplin mit 949 Punkten Rang 21. Die Kärntnerin blieb 3/100 Sekunden über ihrer Saisonbestleistung, hatte in ihrem Lauf aber am meisten Gegenwind (-1,1). Wegen eines heftigen Gewitters und starken Regens war der WM-Auftakt am Samstag im Stadion um eine Stunde verspätet erfolgt.

BILD: SN/APA/BIRGIT EGARTER/BIRGIT EGARTE Lagger in WM gestartet

Beste war die US-Amerikanerin Taliyah Brooks (12,78/1.158) vor ihrer Landsfrau, der Topfavoritin und Götzis-Siegerin Anna Hall (12,97/1.129). Weiter ging es für Lagger um 12.47 Uhr mit dem Weitsprung. Im Vergleich zum Siebenkampf im Juli in Bydgoszcz, den Lagger gewann, hatte sie in Ungarn einen schnelleren Hürdensprint hingelegt, in Polen war sie 14,28 gelaufen. Für den weiteren WM-Verlauf ließ das hoffen.