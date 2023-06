Verstappen-Bestzeit im verregneten Montreal-Training

Im letzten Freien Training für den Großen Preis von Kanada hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull vor Charles Leclerc und Fernando Alonso die Bestzeit erzielt. Der Niederländer war am Samstag in Montreal auf nasser Strecke 0,291 Sek. schneller als Ferrari-Pilot Leclerc, Alonso lag im Aston Martin 1,377 zurück. Für das Qualifying (22.00 Uhr MESZ) wird noch mit Regen gerechnet, beim Rennen am Sonntag (20.00 Uhr/live ServusTV, Sky) soll es aber trocken bleiben.

BILD: SN/APA/AFP/GEOFF ROBINS Max Verstappen bereit für den Angriff am Sonntag

Nach einem Unfall von Carlos Sainz im zweiten Ferrari war die Session für mehrere Minuten unterbrochen. Der Spanier verlor in Kurve eins die Kontrolle über sein Auto, schlug in die Bande ein und beschädigte seinen Wagen gravierend. Verstappen jagt am Sonntag seinen 41. Grand-Prix-Sieg. Gelingt ihm dieser, hätte der 25-Jährige in seiner Karriere bereits so viele geschafft wie der 1994 verstorbene Dreifach-Champion Ayrton Senna. Für Red Bull geht es um den 100. Sieg seit der Team-Gründung. Der österreichisch-britische Rennstall hatte 2005 seine erste Saison in der Formel 1 bestritten.