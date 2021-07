Verstappen dominiert auch Auftakt in Silverstone

Max Verstappen dominiert im Red Bull auch das erste Training für den Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien. Der in der WM-Wertung führende Niederländer war auf seiner besten Runde am Freitag vor dicht gefüllten Rängen fast acht Zehntel schneller als der zweitplatzierte Brite Lando Norris im McLaren und dessen Landsmann Lewis Hamilton im Mercedes.

Für den Weltmeister und seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas, der eine knappe Sekunde auf Verstappen einbüßte, erfüllte sich die Hoffnung zumindest fürs Erste nicht, auf dem bisherigen Hoheitsgebiet von Mercedes mit dem Niederländer mitzuhalten. Von den letzten acht Rennen auf dem Rundkurs in Silverstone gewann Hamilton sechs.

Das Auftakttraining ist an diesem Wochenende besonders wichtig. In diesen 60 Minuten müssen Fahrer und Ingenieure die optimale Fahrzeugabstimmung finden. Denn die Königsklasse experimentiert mit einem neuen Format. Nach der Starteinheit stand noch am Freitagabend (19.00 Uhr/MESZ) das Qualifying mit den drei K.o.-Runden (wie üblicherweise samstags) an. Das Ergebnis dieser Einheit ist die Grundlage für die Sprint-Aufstellung am Samstag. Die Startreihenfolge für den Grand Prix Sonntag ergibt sich wiederum aus dem Klassement dieses Sprints.

Verstappen strebt am Sonntag im zehnten Grand Prix der Saison seinen sechsten Sieg in diesem Jahr und den vierten in Folge an. Die WM-Gesamtwertung führt er mit 32 Punkten Vorsprung vor Hamilton an.