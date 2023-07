Verstappen erobert Sprint-Pole-Position in Spa

Weltmeister Max Verstappen startet im Formel-1-Sprint im belgischen Spa-Francorchamps von der Pole Position. Der Niederländer war am Samstag in der Shootout-Qualifikation in seinem Red Bull gerade einmal elf Tausendstelsekunden schneller als der Australier Oscar Piastri im McLaren. Auf den dritten Platz kam der Spanier Carlos Sainz im Ferrari.

BILD: SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Max Verstappen unterbot die Zeit von Piastri um elf Tausdendstel

Für den Sprint (16.30 Uhr) über verkürzte Distanz erhalten die besten acht Fahrer Punkte für die WM-Wertung. Der Sieger bekommt acht Zähler, der Achte einen. Bisher hat es in der laufenden Saison zwei Sprint-Entscheidungen gegeben. In Baku setzte sich vor dem Aserbaidschan-Grand-Prix Sergio Perez durch, auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg dessen Stallrivale Verstappen. Für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/alle live ServusTV, Sky) hatte sich am Freitag bereits der zweite Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Pole Position gesichert. Quali-Sieger Verstappen wird aufgrund eines unerlaubten Getriebewechsels in der Startaufstellung fünf Plätze zurückgereiht und geht von Position sechs ins Rennen.