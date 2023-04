Verstappen in Melbourne-Quali vor Mercedes-Duo

Max Verstappen hat sich mit seiner 22. Pole Position die beste Ausgangslage für den Sieg beim Großen Preis von Australien verschafft. Der Formel-1-Weltmeister war am Samstag im Qualifying in Melbourne 0,236 Sekunden schneller als der Brite George Russell im Mercedes. Als Dritter gleich dahinter positionierte sich dessen Landsmann und Teamkollege Lewis Hamilton. Bereits im ersten Quali-Abschnitt war Verstappens Red-Bull-Stallrivale Sergio Perez ausgeschieden.

Der Mexikaner rutschte wegen eines technischen Problems ins Kiesbett, dort bekam er das Auto nicht mehr flott. Das Fahrzeug des 33-Jährigen wurde mit einem Kran geborgen und das Qualifying für mehrere Minuten unterbrochen.

Vor dem dritten WM-Rennen dieses Jahres am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/live ServusTV und Sky) im Albert Park führt Verstappen in der Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor Perez. Beide entschieden bisher einen Grand Prix für sich. "Es war bisher schwierig, die Reifen ins richtige Fenster zu bringen", meinte der Niederländer Verstappen, der in Melbourne noch nie gewonnen und es nur einmal auf das Podest geschafft hat. "Morgen wird es sicher ein interessantes Rennen."

Bei Mercedes hatte man im Vorfeld nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht mit der ersten Startreihe gerechnet. "Die Runde hat wirklich gepasst", sagte Russell. "Das muss mit unserem Jetlag-Programm zu tun haben", scherzte der 25-Jährige. "Völlig unerwartet", kommentierte der siebenmalige Weltmeister Hamilton. "Ich bin super dankbar mit der Position."

Red-Bull-Berater Helmut Marko lobte auf ServusTV eine "unglaublich tolle Runde von Max". Die Platzierungen des Mercedes-Duos waren auch für den Ex-Rennfahrer überraschend. "Ich hoffe, dass sie mit dem Reifen-Aufwärmen, was ihnen optimal gelungen ist, einen Nachteil im Rennen haben werden beim Reifenverschleiß." Marko schätzte Fernando Alonso (Startplatz vier) im Aston Martin über die volle Distanz als gefährlicher für Red Bull ein als die "Silberpfeile".

Der Wermutstropfen für das Weltmeisterteam ist freilich, dass Perez vom Ende des Feldes starten muss. Dessen Auto habe im dritten Training ein Problem mit der Motorsteuerung gehabt, erklärte Marko. Beim Bremsen sei nicht die richtige Einstellung gekommen. Im Rennen werde es nun ganz schwer, sich nach vorne zu arbeiten. "Trotz DRS ist Überholen wahnsinnig schwierig. Wie wir den nach vorne kriegen werden, wissen wir eigentlich noch nicht."