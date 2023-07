Verstappen wird in Spa fünf Startplätze zurückversetzt

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird für den Großen Preis von Belgien am Sonntag nach einem Getriebewechsel in der Startaufstellung um fünf Plätze zurückversetzt. Sein Team Red Bull Racing bestätigte vor dem Freitagstraining in Spa-Francorchamps, dass der zweifache Weltmeister sein fünftes Getriebe in dieser Saison verwenden wird, eines mehr als die Regeln ohne Strafe erlauben.

Max Verstappen muss in Spa fünf Startplätze zurück

Verstappen dürfte deswegen nicht allzu beunruhigt sein, da er im vergangenen Jahr in Spa auch gewonnen hat, nachdem er aufgrund von Motorenstrafen von Platz 14 gestartet war. Der Circuit de Spa-Francorchamps bietet genügend Überholmöglichkeiten. Der Niederländer hat die vergangenen sieben Rennen gewonnen und ist auf der Jagd nach seinem insgesamt zehnten Sieg in dieser Saison. Die übrigen zwei Rennen gewann sein mexikanischer Teamkollege Sergio Perez, vor dem er 110 Punkte in der WM-Wertung liegt. Red Bull ist auf dem besten Weg, den 13. Sieg in Folge und den zwölften in dieser Saison zu erringen, womit das österreichische Team mit Sitz in Großbritannien der erste Rennstall mit einer solchen Serie wäre. Der Große Preis von Belgien ist in diesem Jahr ein Sprintrennen, das Qualifying für das Rennen am Sonntag findet am Freitag statt. Die Grid-Strafe gilt nicht für den Einzelsprint am Samstag.