Verteidigungsminister übergab Sportagenden an Strache

In einem symbolischen Akt hat Verteidigungsminister Mario Kunasek am Dienstag im Haus des Sports die Agenden des Bundessports an seinen Parteichef Heinz-Christian Strache (beide FPÖ) übergeben. Vizekanzler Strache war am Montag als Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport angelobt worden.

SN/APA (BUNDESHEER)/PUSCH Offizielle Übergabe des Sportministeriums