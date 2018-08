Vettel konnte bei überlegenem Spa-Sieg "locker cruisen"

Das WM-Duell zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton bleibt ein Krimi mit vielen Wendungen. Beim Grand Prix von Belgien am Sonntag spielte der Deutsche den Topspeed-Vorteil des Ferraris aus und reist mit viel Schwung zum Ferrari-Heimspiel in einer Woche nach Monza. Mercedes und Titelverteidiger Hamilton, dessen Vorsprung in der WM-Wertung schmolz, blieben in Spa indes ratlos zurück.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Vettel unterwegs zum Sieg