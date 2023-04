Victoria Deisl holt Platz drei mit Liberec

Volleyball-Legionärin Victoria Deisl kommt mit einem Erfolgserlebnis zum Nationalteam. Die Seekirchnerin schloss die Saison in der tschechischen Extraliga mit Dukla Liberec auf Rang drei ab.

Zum Abschluss siegte Liberec in 3:2 Sätzen gegen Prostejov und holte sich die best-of-three-Serie um Platz drei mit 2:0 Siegen.

Liberec war als Sieger des Grunddurchgangs in die Play-offs gegangen, im Halbfinale aber mit 1:3 an Selmy Brno gescheitert. Zuspielerin Victoria Deisl hat in ihrem zweiten Auslandsjahr zum zweiten Mal Liga-Bronze geholt. Auch mit Kanti Schaffhausen war sie im Vorjahr in der Schweiz Dritte geworden. Zuvor hatte sie mit Linz-Steg zwei österreichische Meistertitel gefeiert.

In wenigen Tagen startet die Vorbereitung des ÖVV-Nationalteams für sie, die Truppe von Teamchef Roland Schwab bestreitet die European Silver League.