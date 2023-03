Victoria Deisl ist in Tschechien auf Titeljagd

Salzburgs Volleyball-Export Nummer eins geht mit ihrem Club Dukla Liberec als Siegerin des Grunddurchgangs ins Play-off.

Fünf Spiele in zehn Tagen: Das Finish des Grunddurchgangs hatte es in sich für Victoria Deisl mit ihrem Club Dukla Liberec. Die Seekirchner Volleyball-Legionärin hat deshalb in den vergangenen Tagen auch die kurze Auszeit am heimatlichen Wallersee-Ufer sehr genossen: "Das war wichtig nach diesem Marathonprogramm." Mit ihr als Zuspielerin zog Liberec als Grunddurchgangssieger ins Viertelfinale ein, das am Samstag gegen Frydek-Mistek startet. "Klarer Titelfavorit sind wir nicht, es war alles ziemlich knapp unter den Top vier", sagt die 23-Jährige, die ...