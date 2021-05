Victoria Deisl und Co. starteten mit Niederlage gegen Spanien in EM-Quali

Mit 1:3 unterlagen Österreichs Volleyballerinnen zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Spanien. Ein herber Dämpfer, denn es war mehr drin.

21:14 im ersten Satz war ein trügerischer Zwischenstand: Österreichs Volleyball-Nationalteam der Damen verlor im ersten Spiel der EM-Qualifikation gegen Spanien in Larissa (GRE) nicht nur den ersten Durchgang noch, sondern musste sich am Ende mit 1:3 (26:28, 18:25, 25:23, 23:25) geschlagen geben.

Katharina Holzer und Ursula Ehrhart waren mit 16 bzw. 12 Punkten beste ÖVV-Scorerinnen. Die Salzburgerin Victoria Deisl kam als Zuspielerin zum Einsatz und sah sowohl bei ihrer Leistung ("durchwachsen, es geht sicher besser") als auch bei der Teamperformance noch Steigerungspotenzial: "Wir können konstanter beim Service sein und im Block sicher ein paar Bälle mehr holen. Im Angriff dürfen wir uns ruhig etwas trauen und auch ein paar Mal öfter durchziehen." Besser machen können es die Österreicherinnen schon am Samstag gegen Norwegen, das in der Vorbereitung zwei Mal klar besiegt worden ist. Am Sonntag trifft das ÖVV-Team auf Gastgeber Griechenland.

Teamchef Jan de Brandt sagte: "Jetzt nach dem Spiel ist mein Eindruck, dass wir die Spanierinnen durchaus hätten schlagen können. Den ersten Satz haben wir verabsäumt, zuzumachen. Wir können im Angriff sicher besser spielen, als wir es heute gezeigt haben. Daher glaube ich, dass wir Spanien daheim besiegen können."



Die Rückrunde findet in der kommenden Woche (13. bis 15. Mai) im Raiffeisen Sportpark Graz statt. Der Gruppensieger und auch der -zweite lösen ein EM-Ticket. Die Europameisterschaft findet von 18. August bis 4. September in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien statt.