Victoria Deisl wechselt in die Schweiz

Der Schweizer Cupsieger VC Kanti Schaffhausen ist der neue Club der Salzburger Volleyball-Nationalspielerin Victoria Deisl. Die Seekirchnerin verlässt nach drei Jahren Österreichs Topteam Linz-Steg.

"Ich freue mich total auf die Aufgabe", sagt Deisl. Schaffhausen war Vierter in der abgelaufenen Saison in der höchsten Schweizer Liga NLA. Die 21-jährige Zuspielerin ist derzeit beim Nationalteam, das sich im Burgenland auf die EM-Qualifikation vorbereitet.

Ihren neuen Club hat sie bereits vor einem Jahr bei einem Vorbereitungsspiel kennengelernt und seither über eine Spielerin Kontakt gehalten.

Die frühere SSM-Schülerin aus Seekirchen wird die erste Salzburger Volleyballerin sein, die als Legionärin im europäischen Ausland spielt. Im US-College-Volleyball waren Birgit Ebster-Schwarzenberger und Elisabeth Steiner von der PSVBG Salzburg aktiv.

Die 1,81 Meter große Victoria Deisl hat beim UVV Seekirchen begonnen, war danach bei PSVBG Salzburg in der Bundesliga tätig und wechselte bereits als Schülerin zu ASKÖ Linz-Steg, wo der Saalfeldner Trainer Roland Schwab ihr großer Förderer war und mit Lilly Hager und Bojana Ubiparip zwei weitere Salzburgerinnen zum Erfolgsteam gehörten. Mit den "Steelvolleys" holte Deisl zwei Meistertitel und drei Cupsiege. 2020 wurde die Meisterschaft zudem mit Linz als Grunddurchgangssieger wegen der Coronapandemie abgebrochen. Wie zielstrebig die Zuspielerin ihre Ambitionen verfolgte, zeigte sie im ersten Jahr in Oberösterreich: Sie fuhr täglich zu den Trainings bzw. Spielen per Zug von Seekirchen nach Linz.