Über 124.000 Vereine gibt es in Österreich, darunter über 15.000 Sportvereine. Auch für diese bedeuten die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen einen hohen finanziellen Schaden und verursachen Existenzängste. Konkrete Aussagen, wie hoch finanzielle Zuwendungen zumindest einmal im Sport sein würden, hat Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz noch nicht genannt.

