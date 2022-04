Wer wird Salzburgs Sportlerin des Jahres, und wer Sportler des Jahres? Wer holt die Auszeichnung für Trainer und Nachwuchshoffnung? Am Donnerstag ist es so weit: Im Terminal 2 am Salzburg-Airport werden die Stars des Jahres geehrt - Sie können ab 20 Uhr bei der Leonidas-Gala live dabei sein!

