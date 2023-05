Jakob Pöltl: "Höheres Gehalt zeigt Wertschätzung durch den Club"

Der österreichische NBA-Basketballer hat bei einem Kurzbesuch in Salzburg über seine spannende Vertragssituation gesprochen - und ob Millionenanreize bei seiner Entscheidung für einen Club eine Rolle spielen.

Wie reist ein millionenschwerer Sportstar durch Österreich? Nicht per Flugzeug oder Luxuskarosse, sondern mit dem Zug kam Jakob Pöltl am Montag aus Wien zu "Sport&Talk" in den Hangar-7 nach Salzburg.

Bahnreisen sind wohl eher ein ungewohntes Gefühl für Sie? Pöltl: In Amerika steige ich selten bis gar nicht in den Zug. Nur von Philadelphia nach New York sind wir mit dem Team schon gefahren, sonst reisen wir nur per Flugzeug. Hier in Österreich bin ich es sehr wohl gewohnt. Wir hatten früher kein Auto, daher sind wir sehr viel mit dem Zug herumgefahren. In Wien war ich früher viel mit dem Rad unterwegs, jetzt zu Fuß, mit den Öffis oder per E-Scooter.

Werden Sie da auf der Straße erkannt und angesprochen? Sehr selten im Vergleich zu Amerika. Basketball ist dort eben ein riesiges Stück größer als hier. Und die Leute wollen auch eher ins Gespräch kommen, was in Österreich nicht so ganz die Kultur ist.

Wie geht es Ihnen im Heimaturlaub? Ich genieße ihn sehr. Zum einen bin ich immer sehr froh, in Wien zu sein. Es wird wegen der Termine dazwischen dann doch immer etwas stressiger als gedacht.

Können Sie beim Essen jetzt mehr zuschlagen als während der Saison? Ich schränke mich generell beim Essen nicht sehr ein. Da habe ich das Glück, dass ich nicht so aufpassen muss. Und Junkfood ist sowieso nicht meins.

Sie halten sich derzeit fit, aber halten Sie auch ein paar Tage ohne Basketball aus Ja, sicher! Ich habe andere Hobbys auch (lacht). Vor allem nach der Saison gibt es ein paar Wochen, wo ich keinen Basketball angreife. Das Training macht mir nach wie vor Spaß, und ich bin auch schon wieder ein paar Wochen voll drin. Denn ich habe das Gefühl, ich muss mich auch auf meinem Level halten. Aber mir ist auch wichtig, dass ich meine Balance habe und dass es eine Zeit ohne Basketball gibt.

Gibt es einen vorgegebenen Trainingsplan? Zum größten Teil weiß ich selbst, was zu tun ist und was gut für mich ist, weil ich auch schon die Erfahrung habe. Es gibt aber auch vom Verein einen Input, woran ich im Sommer arbeiten soll. Ich mache das mit einem Personal Coach, aber es kommt auch ab und zu jemand aus Amerika rüber und begutachtet und leitet dann das Training.

Wo wird es für Sie in der neuen Saison weitergehen? Und wie läuft das Transfergeschäft in der NBA? Bis 1. Juli habe ich nur Vorgespräche mit meinen Agenten. Da geht es darum, welche Teams interessiert sind und das Budget hätten. Dann kann ich schon vorselektieren.

Bisher wurden Sie von den Clubs "verschoben", haben Sie jetzt das letzte Wort bei einem Wechsel? Ja, als unrestricted free agent habe ich das letzte Wort. Das ist jetzt das erste Mal in meiner Karriere so. Und ich hoffe, dass unter den Angeboten eines ist, wo ich sagen kann: Da sehe ich mich die nächsten drei bis vier Jahre.

Sie können mittlerweile richtig große Summen lukrieren. Spielt der finanzielle Anreiz auch eine Rolle? Es spielt auch eine Rolle, aber es steht nicht ganz oben auf der Liste. Wichtiger ist mir: Wie ist das Team, wie ist die Stadt, wie ist die Organisation? Habe ich das Gefühl, ich spiele dort und kann erfolgreich sein? Ich will mich nicht unter meinem Wert verkaufen, aber ich muss auch nicht das unbedingte Maximum rausholen. Es soll in einem Bereich sein, wo ich das Gefühl habe, dass man mich wertschätzt.

Ist Toronto der erste Ansprechpartner Ja. Ich bin noch nicht so lange zurück, die letzten Monate waren gut und ich fühle mich wohl. Es gibt dort aber auch noch Fragezeichen, einerseits wer Headcoach wird und bei einigen Spielern, ob deren Verträge verlängert werden.

Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 20 Millionen Euro wären Sie der bestverdienende Sportler Österreichs. Macht das etwas mit Ihnen? Diese Summen sind unmenschlich, aber ein höheres Gehalt würde für mich keinen Unterschied machen. Was ich mir in letzter Zeit an Größerem geleistet habe, war ein Auto. Wichtig ist, dass es den Respekt des Clubs mir gegenüber und meinen Leistungen ausdrückt. Ich komme nicht einmal ansatzweise dahin, dass ich das ausgeben könnte oder meinen Lebensstil verändere.

Sie spielen regelmäßig gegen Superstars wie LeBron James. Wie erleben Sie diese Leute auf und neben dem Platz? Es ist ganz unterschiedlich. Manche sind bodenständig, manche geben sich arrogant. Am Court kriegt man es nicht so mit. Außer so ein Superstar kriegt einen Run, dann ist er nicht zu stoppen, egal was du versuchst.

Wie schwer war es für Sie, sich bei Ihrem Wechsel von San Antonio nach Toronto umzustellen? Gibt es im Basketball so etwas wie unterschiedliche Spielphilosophien? In diesem Fall war es tatsächlich eine große Umstellung und sehr ungewohnt für mich. Der Unterschied zwischen San Antonio und Toronto war schon sehr groß, grundsätzlich spielen die Spurs insgesamt vorsichtiger. Ich habe dann mitunter zu aggressiv gespielt, um mich anzupassen. Erst nach ein, zwei Wochen hatte ich meine Rhythmus gefunden.

Basketball kämpft in Österreich um Anerkennung und Wahrnehmung. Was braucht es, um den Sport zu pushen? Das Grundinteresse ist hier einfach ein anderes. In Toronto weiß am Matchtag jeder, dass ein Spiel ist. Alle leben mit, meist sind ganze Familien große Fans. Ich bin wahrscheinlich vom österreichischen Basketball schon zu weit weg, um die richtigen Ansätze für eine Verbesserung zu finden.

Mit dem Nationalteam haben Sie im Vorjahr in Salzburg begeistert. Sehen wir Sie heuer wieder im Teamtrikot? Ich spiele immer gern und bei jeder Gelegenheit für Österreich. Es ist nur wegen der Termine der EM-Qualifikation meistens schwer. Die Vorbereitungszeit wäre sehr kurz, das reicht jetzt gegen stärkere Teams nicht mehr. Diesen Sommer wird es wegen der noch offenen Vertragssituation schwierig.

Wann werden Sie in die USA zurückreisen? Anfang Juli, um dann bei den Vertragsgeschichten dabei zu sein. Wenn es schnell geht, komme ich vielleicht noch einmal kurz nach Österreich. Im August beginnen die Vorbereitungen für die Saison. Zumindest ein kleiner Strandurlaub geht sich hoffentlich noch aus.