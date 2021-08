Im Zoo Salzburg präsentierte sich das Team von PSVBG Salzburg vor dem Start in ihre zehnte Bundesligasaison.

Schlangen und Rieseninsekten wurden gestreichelt, Alpakas spazieren geführt: So furchtlos wie im Umgang wie mit den Zootieren wollen sich Salzburgs Volleyballerinnen auch in der neuen Bundesligasaison präsentieren. Eingefädelt hat den Zoobesuch Lisa Sernow, als letzte aus der Aufsteigermannschaft 2011 das Urgestein der PSVBG Salzburg und beruflich als Kuratorin in Hellbrunn tätig.

Ende September steigt der Auftakt in der höchsten Spielklasse. "Ins Play-off der besten acht kommen und dort die anderen überraschen", gibt Trainer und Obmann Uli Sernow als Devise aus. In der Vorsaison gab es nach viel Corona-Chaos und etlichen Hürden Platz fünf in der Endabrechnung. Von der Mannschaft 20/21 blieb nicht viel übrig. Nach einem Generationenwechsel sind acht Spielerinnen neu, der Zoobesuch war damit auch eine willkommene Gelegenheit, sich besser kennenzulernen.

Angreiferin Ann Richards und die Mittelblockerinnen Willow Lewington (Kanada) und Baylee Lippincott (USA) bilden das Übersee-Trio. Dominik Gozdzicka kehrte zurück zur PSVBG und kann mit Zuspielerin Magdalena Karpinska eine polnische Landsfrau begrüßen. Ein Neuzugang erlebte den Zootag per Rollstuhl mit: Marie Lacek (zuletzt TV Oberndorf) verletzte sich vor wenigen Tagen am Knie, eine genauere Diagnose steht noch aus.

Einig war sich das Team bereits, welches Tier ihr bevorzugtes Maskottchen wäre, wie Angreiferin Patricia Maros bekräftigte: "Der Rote Panda hat uns allen gefallen. Er ist süß, aber gefährlich."