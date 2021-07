Video: Kiesenhofer zurück in Österreich: "Jetzt einmal ausschlafen"

Anna Kiesenhofer ist nach ihrem Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder nach Österreich zurückgekehrt. Die Niederösterreicherin landete am Dienstagabend überpünktlich um 21.15 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat, erste Gratulationen gab es von der Familie. Für Kiesenhofer ging es danach weiter in ihren Heimatort Niederkreuzstetten, wo noch ein kleiner Empfang geplant war. Ihr größter Wunsch: "Ich freue mich darauf, auszuschlafen und mich wieder fit zu fühlen."

