Video: Linz gewinnt Oberösterreich-Derby in Liga zwei gegen Steyr

Blau Weiß Linz hat am Samstag das Oberösterreich-Derby der 2. Fußball-Liga gegen Vorwärts Steyr klar für sich entschieden. Die favorisierten Linzer feierten in der 12. Runde einen 4:1-Heimsieg gegen den Rivalen aus Steyr. Der FC Liefering kam in Lafnitz zu einem 3:0-Erfolg, während die Admira ihr Heimspiel gegen Dornbirn mit 1:0 für sich entschied. In der Tabelle sind die Südstädter mit 20 Punkten nun Fünfter, Blau Weiß (19) schob sich an Lafnitz (19) vorbei auf Rang sieben.

