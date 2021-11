Video: NBA-Superstar James nach ausgelöstem Tumult ausgeschlossen

Basketball-Superstar LeBron James ist am Sonntag beim 121:116-Sieg seiner Los Angeles Lakers bei den Detroit Pistons zum zweiten Mal in seiner NBA-Karriere ausgeschlossen worden. Der 36-Jährige traf Gegenspieler Isaiah Stewart beim Kampf um einen Rebound mit dem Ellenbogen im Gesicht und löste damit einen Tumult aus. Stewart blutete stark im Gesicht und versuchte sich mehrmals an James zu rächen, wurde von Teampersonal aber daran gehindert.

