Video: Österreicher Straka bei Olympia nach erster Golf-Runde voran

Golfprofi Josef "Sepp" Straka hat sich bei Olympia in Tokio mit einer sensationellen 63er-Runde am ersten Tag zunächst an die Spitze des Feldes gesetzt. Der in der ersten Tages-Gruppe spielende Wiener blieb am Donnerstag bei seiner fehlerlosen Runde acht Schläge unter Par und führt vor einer Wetterunterbrechung wegen Blitzen am Himmel und damit Gewittergefahr das 60er-Feld an. Matthias Schwab lieferte eine 69er-Auftaktrunde ab.

