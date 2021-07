Das Boot umgekippt, mehrere Mann über Bord: Ein Crash der österreichischen Crew um die Segel-Olympiasieger Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher vor der Algarve in Portugal endete glimpflich.

In der 16. Wettfahrt der GC32 Racing Tour in Lagos (Portugal) nahm das Drama seinen Lauf: Die österreichischen Doppelolympiasieger Roman Hagara und Hans Peter Steinacher kenterten, die gesamte Mannschaft außer Steinacher ging über Bord. Alle fünf Crew-Mitglied blieben unverletzt. Nachdem der 32-Fuss-Katamaran bei Starkwind und hohen Wellen wieder aufgestellt werden konnte und keine schweren Schäden festgestellt wurden, segelte Red Bull Sailing noch zu einem dritten und zweiten Rang. Damit konnte das unter österreichischer Flagge foilende Syndikat den zweiten Gesamtrang vor dem dänischen SailGP Team Rockwool Racing absichern. Der Sieg ging an die zweifachen America´s-Cup-Sieger Alinghi aus der Schweiz.

Die GC32 Racing Tour ist eine Rennserie für Highspeed-Katamarane, die 32 Fuß (ca. zehn Meter) lang sind und bis zu 75 Stundenkilometer schnell werden. Die heurige Serie umfasst fünf Regatten. Drei weitere Regatten in Portugal, Italien und Spanien stehen noch auf dem Rennkalender.