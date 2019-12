Bereits zum sechsten Mal hat Triathlet Lukas Hollaus den Leimüller Silvesterlauf in Seekirchen gewonnen. Dabei verbesserte der Pinzgauer in 16:36 Minuten heuer auch den Streckenrekord von Peter Herzog. Eine neue Bestzeit gab es auch bei den Frauen.

Der bisherige Rekordmann Peter Herzog (16:56 Min./2017), für den schon der Olympia-Countdown für den Olympiamarathon von Tokio begonnen hat, fehlte diesmal in Seekirchen. Tokio ist auch für Hollaus das große Ziel. "Hoffentlich wird das ein ganz spezielles Jahr", verriet der Triathlet vom TV Zell am See kurz vor dem Jahreswechsel seinen größten Wunsch für 2020.

Zu Silvester ließ er (genau zehn Jahre nach seinem ersten Seekirchen-Sieg) die Konkurrenz klar hinter sich und siegte über die 5,8 Kilometer in 16:36 Minuten. Triathlon-Konkurrent Lukas Pertl hatte 38 Sekunden Rückstand, Mahdi Sareban als Dritter bereits 1:34 Minuten. Günther Matzinger, der den Triathlon bei den Paralympics in Tokio im Visier hat, wurde Vierter (18:36).

Schnellste Frau war Ramona Niederreuther aus Anger (Bayern) in 20:42. Damit blieb sie vier Sekunden unter dem bereits elf Jahre alten Streckenrekord von Martina Bruneder-Winter. Dahinter landeten Masters-Europameisterin Sabine Hofer (LAC Salzburg/21:55) und die siebenmalige Seekirchen-Siegerin Andrea Walkner-Tannenberger (Union Salzburg LA/22:04) auf den Plätzen.

Maximilian Göhner (Team Mohrenwirt/10:49) siegte beim Junior-Silvesterlauf (2,9 km) vor Philipp Köhler (10:53) und Christoph Schaider (11:11/beide SV Seekirchen), bei den Mädchen war Emily Mittenbühler (TriRun Kuchl) in 11:46 die Schnellste vor Hanna Schwaiger (Skiclub Seekirchen/12:22) und Alessia Pamminger (SV Seekirchen/12:24).

Insgesamt 700 Läuferinnen und Läufer waren bei strahlendem Sonnenschein in Seekirchen am Start.