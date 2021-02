Interessante Einblicke von Thomas Geierspichler im Sporttalk mit SN-Sportchef Richard Oberndorfer. Der Paralympics-Sieger und Visionär zog aus seiner ganz persönlichen Sicht Bilanz nach einem Jahr Corona im Sport: "Jammern ist verboten", meinte der 44-jährige Anifer, "es gilt nicht das aufzuzeigen, was in diesen Tagen nicht geht, sondern neue Möglichkeiten suchen und finden", so Geierspichler.

SN/lukas charwat Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler.