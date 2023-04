Am 7. Mai 2023 findet der "Wings for Life World Run" weltweit zum 10. Mal statt. Für den Sporttalk der SN eine gute Gelegenheit, beim Jubiläum hinter die Kulissen des Laufs und der in Salzburg ansässigen Stiftung Wings for Life zu blicken. Zu Gast bei SN-Sportchef Richard Oberndorfer ist die Geschäftsführerin des "Wings for Life World Run", Anita Gerhardter. Online zu sehen am Mittwoch ab 16 Uhr.

