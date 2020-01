Wer wird das Rennen auf der Streif am Samstag gewinnen? Die SN haben am Freitagabend bei Ski- und Sportlegenden in Kitzbühl nachgefragt. Fritz Strobl, Hilde Gerg, Leo Stock und Ex-Fußballer Otto Konrad: Alle wollen den "Mothl" am Podest sehen, aber auch ein Schweizer steht hoch im Kurs.

Quelle: SN