Viele finden ein Stück Österreich in Korea

Das Österreich-Haus steht für Tourismus und Köstlichkeiten aus der Heimat. Sogar "I am from Austria" wird auf Koreanisch gesungen.

Es ist schon eine gute Tradition geworden: Mit einem Österreich-Haus werben das ÖOC und die Österreich Werbung bei Olympischen Spielen für unser Land. Was als Plattform für die Wirtschaft begann, ist mittlerweile ein Publikumsrenner, denn seit London 2012 sind die Häuser auch für Besucher zugänglich. 25.000 Besucher (darunter Wladimir Putin) waren es in Sotschi, eine ähnliche Anzahl soll auch in den Bergen Koreas österreichisches Lebensgefühl vermittelt bekommen.

Da lässt man sich nicht lumpen: Österreichische Spezialitäten aus allen Ecken und Enden des Landes werden hier dargeboten, Bier von Stiegl, Weine von Bründlmayer (weiß) und Scheiblhofer (Big John), Lustenauer Senf, Rindfleisch aus der Steiermark, Marmeladen von Darbo - und dazu kommt eine eigene Backstube. Die kommt von einem Sponsor, der 150.000 Stück Kornspitz bäckt und sogar die österreichischen Sportler im olympischen Dorf damit beliefert.

Für die auf Karaoke versessenen Koreaner gibt es übrigens auch ein ganz besonderes Zuckerl: Rainhard Fendrichs Hit "I am from Austria", die inoffizielle österreichische Hymne, kann man hier mitsingen - und zwar auf Koreanisch.

Das Haus ist eine holzverkleidete zweistöckige Aluminiumkonstruktion mit 1200 Quadratmetern Fläche und bietet alles, was man für österreichisch hält - inklusive Kaminbar und Zirbenstube. Insgesamt wurden dafür 300 Tonnen und 18 Container aus Österreich hierher transportiert, für Logistik und Verträge gab es drei Jahre Vorlaufzeit.

Das Unterfangen kostet natürlich auch etwas: 20 Prozent der Gesamtsumme von 2,5 Millionen Euro kommen von der Österreich Werbung, den Rest bringt das ÖOC mithilfe von Sponsoren und Publikumseinnahmen auf.

Mit vielen Eventualitäten hat man übrigens im Vorfeld gerechnet, nicht aber damit: Eine ganze Reihe prominenter Gäste hat sich auch schon angesagt, am kommenden Samstag etwa kommen der ehemalige UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon und Altbundespräsident Heinz Fischer.

Andererseits: Mit einigem hat man im Vorfeld gerechnet, nicht aber mit diesen außergewöhnlich tiefen Temperaturen. Bei minus 25 Grad Celsius in der Nacht sind aus den Kühlcontainern richtige Tiefkühlhäuser geworden - das Gemüse und die Salate sind vereist. Des Rätsels Lösung: Man stellt ab sofort Heizstrahler in die Kühlräume, um die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zu halten …