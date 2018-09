Vienna Capitals schossen Innsbruck 8:2 ab

Die Vienna Capitals haben am Freitag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) eine Machtdemonstration abgeliefert. Die Wiener schossen den HC Innsbruck zuhause 8:2 vom Eis, die Truppe von Coach Dave Cameron feierte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Ebenfalls bei acht Punkten hält Meister Bozen, der beim 3:2-Auswärtssieg in Linz das Penaltyschießen für sich entschied.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Die Wiener feierten den dritten Sieg im dritten Spiel