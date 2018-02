Vienna Caps gewannen in Salzburg EBEL-Duell um Platz eins

Die Vienna Capitals haben am Mittwoch in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) das Duell um Platz eins für sich entschieden. Die Wiener gewannen bei Verfolger Red Bull Salzburg mit 3:1 und sind damit weiter das einzige Team, das in dieser Saison die EBEL-Tabelle angeführt hat. Am Freitag haben die "Roten Bullen" in Wien die Chance zur Revanche.

SN/APA (EXPA)/EXPA / Thomas Haumer Caps behalten die Oberhand