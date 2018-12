Vienna Caps verloren bei Fehervar, Graz feierte 9:0-Sieg

Der Vorsprung der Vienna Capitals in der Erste Bank Eishockey Liga ist in der vorletzten Runde des Jahres auf drei Punkte geschmolzen. Der Tabellenführer musste sich am Freitag bei Fehervar mit 2:5 geschlagen geben, während Verfolger Graz 99ers mit einem 9:0 in Zagreb seinen höchsten Sieg in der EBEL (seit 2003/04) feierte.

SN/APA (Archiv)/EXPA/ALEXANDER FORS Der Tabellen-Vorsprung der Capitals schmolz auf drei Punkte