Vienna Vikings mit perfekter Regular Season in ELF

Die Vienna Vikings haben ihre Rekordserie in der European League of Football (ELF) mit dem 12. Sieg im 12. Saisonspiel prolongiert und damit eine perfekte Regular Season ohne Niederlage hingelegt. Am Samstag hatte der Titelverteidiger beim 55:9-Sieg bei den Prague Lions auch mit vielen Ersatzspielern keine Mühe, saisonübergreifend war es der 14. Sieg in Serie. Als Sieger der Eastern Conference ersparen sich die Vikings die Wildcard-Runde und stehen direkt im Halbfinale.

Vikings haben die erfolgreiche Titelverteidigung im Visier

"Die Arbeit ist noch nicht erledigt. Jetzt ist es Zeit für die Play-offs", sagte Headcoach Chris Calaycay. Die Vikings, die in zwei Saisonen kein einziges Spiel vor eigener Kulisse verloren haben, werden ihr ELF-Semifinale am 16. September in der Generali Arena in Wien-Favoriten austragen. Das Finale findet am 24. September in Duisburg statt.