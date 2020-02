Vier Messi-Tore bei Barcas 5:0 über Eibar

Nach fünf Pflichtspielen ohne Torerfolg hat Lionel Messi am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen Viererpack geschnürt. Der amtierende Weltfußballer traf beim 5:0-Heimsieg seines FC Barcelona gegen Eibar in der 14., 37., 40. und 87. Minute. Bei seinem dritten Tor handelte es sich um einen Abstauber, die restlichen drei erzielte der Argentinier auf sehenswerte Art und Weise.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Heimsieg für Messis FC Barcelona