Vier Österreicher bei International Combine der NFL

Vier Österreicher verfolgen an diesem Wochenende aktiv ihren Traum von der National Football League. Wie die NFL am Freitag mitteilte, wurden die Wide Receiver Bernhard Seikovits und Yannick Mayr, Defensive End Leon Balogh (alle Dacia Vikings) und Running Back Sandro Platzgummer (Swarco Raiders) zum ersten International Combine in Europa eingeladen, das am Samstag und Sonntag in Köln stattfindet.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Yannick Mayr ist einer der Auserwählten