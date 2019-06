Vier Österreicher sind am Freitag von ihren Teams fix für die am 6. Juli in Brüssel startende Tour de France nominiert worden. Der Bora-Rennstall setzt in seinem achtköpfigen Aufgebot gleich auf drei ÖRV-Radprofis: Patrick Konrad ist Co-Leader, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger sind vor allem Helferaufgaben zugedacht. Marco Haller absolviert nach dem Giro für Katjuscha auch die Tour.

SN/APA (Keystone)/URS FLUEELER Patrick Konrad fungiert bei der Tour als Co-Leader