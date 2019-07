Vierfacher Tour-Sieger Froome verließ Krankenhaus

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat das Krankenhaus drei Wochen nach seinem Horrorsturz wieder verlassen. Das sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford am Freitag bei der Auftakt-Pressekonferenz des Rennstalls vor der Frankreich-Rundfahrt in Brüssel.

"Er hat das Krankenhaus gestern verlassen und ist zuhause. Das war ein großer Schritt. Er hat seine Füße auf den Boden gestellt, zum ersten Mal seit langer Zeit. Ihm geht es soweit gut", erklärte Brailsford.

Der bis dahin als Favorit gehandelte Froome kann dieses Jahr nicht an der Tour teilnehmen, nachdem er bei einer Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Criterium du Dauphine im Juni in Roanne mit 55 km/h in eine Mauer gerast war. Der 34-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und musste danach operiert werden.

Statt Froome sollen nun Titelverteidiger Geraint Thomas aus Wales und Kletterer Egan Bernal aus Kolumbien das starke Team Ineos (früher Sky) zum nächsten Tour-Sieg führen.

