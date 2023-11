Vierte Plätze für OeSV-Boote zum EM-Auftakt

Die österreichischen Boote sind zum Auftakt der EM vor Vilamoura (POR) ins Spitzenfeld gesegelt. Lukas Haberl und Tanja Frank im Nacra 17 sowie Benjamin Bildstein und David Hussl in der 49er-Klasse landeten am Mittwoch in der wegen zu schwacher Windverhältnisse jeweils einzigen Wettfahrt des Tages auf dem vierten Gesamtrang. Keanu Prettner und Jakob Flachberger (49er) klassierten sich an der zehnten Stelle, Laura Farese und Matthäus Zöchling (Nacra 17) belegten Platz elf.

