Vikings-Heimsieg über Saints mit letztem Spielzug

Die Minnesota Vikings haben sich am Sonntagabend im Play-off der National Football League (NFL) erst mit dem letzten Spielzug gegen die New Orleans Saints durchgesetzt und noch einen 29:24-Heimsieg gefeiert. Im Halbfinale treffen sie nun am kommenden Sonntag auswärts auf die Philadelphia Eagles, die bereits am Samstag 15:10 gegen Vorjahresfinalist Atlanta Falcons gewonnen hatten.

SN/APA (AFP/Getty)/Hannah Foslien Die Szene des Spiels: Diggs fängt, Williams' Tackle geht ins Leere