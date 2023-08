Mit einem 20:16-(7:3)-Sieg bei den Panthers Wroclaw haben die Vienna Vikings am Sonntag den Gewinn der Eastern Conference in der European League of Football (ELF) fixiert. Dank einer Aufholjagd im letzten Viertel (13:3) und des achten Siegs im achten Spiel ist der Mannschaft von Trainer Chris Calaycay der Platz in den Play-offs vorzeitig nicht mehr zu nehmen.

