Vinales gewann MotoGP in Assen

Der Sieg im MotoGP-Rennen in Assen ist an den Spanier Maverick Vinales gegangen. Der Yamaha-Pilot distanzierte am Sonntag seinen Landsmann und WM-Leader Marc Marquez (Honda) um fast fünf Sekunden und feierte den ersten Yamaha-Sieg in dieser Saison. MotoGP-Rookie und Pole-Mann Fabio Quartararo (Yamaha) aus Frankreich fuhr als Dritter zum zweiten Mal in Folge auf das Podest.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE Überraschungssieger Maverick Vinales