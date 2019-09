Vinales startet bei Moto-GP-Lauf in San Marino aus Pole

Der Spanier Maverick Vinales nimmt den MotoGP-WM-Lauf in San Marino am Sonntag aus der Pole Position in Angriff. Der Yamaha-Fahrer sicherte sich am Samstag im Qualifying Platz eins, dahinter landete überraschend sein Landsmann Pol Espargaro auf KTM vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha). Die zweite Startreihe bilden Franco Morbidelli, WM-Leader Marc Marquez und Andrea Dovizioso.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Vinales setzte sich im Qualifying durch