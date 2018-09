Vize-Weltmeister Kroatien holte Test-1:1 bei Portugal

Kroatien ist im ersten Spiel nach dem Vize-Weltmeistertitel in Russland sieglos geblieben. Die Truppe von Trainer Zlatko Dalic trennte sich am Donnerstagabend in einem Test in Sao Joao da Venda von Europameister Portugal 1:1. Ivan Perisic (18.) brachte die Kroaten in Führung, Abwehrspieler Pepe (32.) gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich. Bei Portugal fehlte Superstar Cristiano Ronaldo.

SN/APA (AFP)/FRANCISCO LEONG 1:1 zwischen zwei Spitzenteams