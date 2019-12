Vize-Weltmeisterin Pilhatsch auf Kurzbahn-EM-Medaille aus

Österreichs Schwimmverband (OSV) tritt von Mittwoch bis Sonntag mit 19 Aktiven bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow an. Vor einem Jahr hat die Steirerin Caroline Pilhatsch in Hangzhou in China mit WM-Silber auf der 25-m-Bahn über 50 m Rücken für ein sensationelles OSV-Abschneiden gesorgt, alleine deswegen gibt es diesmal in Schottland berechtigte rot-weiß-rote Medaillenhoffnungen.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Pilhatsch ist eine echte Medaillenhoffnung für den OSV